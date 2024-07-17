Відключення світла: мобільні оператори повинні забезпечити 10 годин роботи мережі без електроенергіїі – постанова

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) вніс зміни до вимог роботи базових станцій мобільних операторів в умовах воєнного стану. Відтепер мобільні оператори мають забезпечити доступність послуг мобільного зв’язку протягом 10 годин під час відключень електроенергії, замість 4 годин як це було раніше.

Про це йдеться на сайті НЦУ.

Так, у розпорядженні НЦУ від 15 липня 2024 року зазначається, що до 1 жовтня 2024 року 60% базових станцій мобільного звʼязку мають бути забезпечені автономним резервним живленням, щоб відповідати новій нормі. До 1 листопада – 70%, до 1 грудня – 80%, а до лютого 2025 року – не менше 100%.

Крім того, до 1 грудня не менше як 25% базових станцій в кожній області мають бути підключені до генераторів із запасом паливно-мастильних матеріалів або обладнані змінним блоком акумуляторних батарей на перші 72 години.

Нагадаємо, "Енергоатом" підключив енергоблок-тисячник до енергомережі України для посилення енергосистеми.

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