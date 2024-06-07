Відключення світла: мольфар спрогнозував, якою буде ситуація в енергосистемі України

Енергетична ситуація в Україні залишиться гострою проблемою. Втім є й надія на поліпшення.

Про це розповів таролог і мольфар Макс Гордєєв в інтерв'ю "УНІАН".

Які є прогнози

За його словами, в найближчому майбутньому відключення світла в Україні триватимуть через цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру. Випадає карта "Вежа", що символізує руйнування і хаос. Це підтверджує: удари по електростанціях, підстанціях і лініях електропередач спричинять серйозні пошкодження.

"Ці удари призведуть до зниження загальної потужності енергосистеми, що спричинить періодичні відключення електроенергії, особливо в зимовий період, коли попит на енергію значно зростає", – каже мольфар.

Водночас у майбутньому буде надія і на відродження. Карта "Зірка" свідчить про те, що Україна зможе почати відновлення і зміцнення своєї енергетичної інфраструктури.

"Відключення електроенергії можуть тривати до кінця 2024 року, але вже на початку 2025 року ситуація почне стабілізуватися", – зазначає Гордєєв.

Як акцентує таролог, у найближчому майбутньому український уряд та енергетичні компанії докладатимуть величезних зусиль для відновлення пошкодженої інфраструктури. Карта "Вісімка Пентаклей" означає наполегливу працю і майстерність. Тож процес відновлення буде трудомістким і потребуватиме значних зусиль і часу.

"Я бачу, що відновлювальні роботи триватимуть цілодобово, щоб мінімізувати час відключень і забезпечити стабільне енергопостачання", – додав Гордєєв.

Одна з карт, а саме "Шістка Пентаклей", вказує на міжнародну допомогу. Так, багато країн і міжнародні організації продовжуватимуть надавати Україні фінансову і технічну підтримку, що дасть змогу прискорити ремонтні роботи й зміцнити захист критичної інфраструктури. Мольфар наголошує, що міжнародна підтримка буде важливим фактором у відновленні України.

Нагадаємо, від суботи, 8 червня, в Україні запровадять новий режим відключень світла. Це допоможе збільшити кількість годин в добі, коли буде електропостачання.

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