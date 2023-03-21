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Відключення світла можливі у двох регіонах: що відомо про ситуацію в енергосистемі

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Відключення світла можливі у двох регіонах: що відомо про ситуацію в енергосистемі

Фото: Associated Press

Енергосистема країни працює із резервом потужності.

У вівторок, 21 березня, тривають ремонти елекромереж у Житомирській та Київській областях. Саме тому в окремих  районах цих регіонів можливі нетривалі відключення світла.

Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, енергосистема продовжує працювати без обмежень. Генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Втім, тривають ремонтні роботи на об‘єктах мережевої інфраструктури, що постраждали внаслідок останнього масованого обстрілу повідомив він.

"Можливі нетривалі відключення електроенергії в окремих районах Житомирщини та Київщини", - наголошено у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні можуть удвічі підвищити тарифи на світло. Це дасть змогу відновлювати пошкоджену окупантами інфраструктуру. Втім, поки в уряді не озвучують варіантів перегляду цін.

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Дата публікації
Перегляди
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