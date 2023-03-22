Відключення світла можливі у Житомирській та Київській областях: що сталося

У середу, 22 березня, у Житомирській та Київській областях тривають ремонти. Саме тому там можливі нетривалі відключення світла.

Про це повідомили у пресслужбi Міненерго.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні. Генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

"На Житомирщині та Київщині можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури", - наголошено у повідомленні.

Протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 3,5 тис. абонентам у Донецькій та близько 2 тис. абонентам у Харківській областях.

Нагадаємо, президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін каже, що в Україні не планують відключення електроенергії найближчим часом, якщо не буде нових обстрілів з боку російських агресорів та пошкоджень енергообʼєктів. У компанії заявили, що найважча ситуація з забезпеченням електроенергією була взимку.

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