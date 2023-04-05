Відключення світла можливі в одній області: в "Укренерго" розповіли де

У середу, 5 квітня, у Житомирській області можливі відключення світла. Адже в регіоні збільшилося навантаження на обладнання, яке зазнало пошкоджень внаслідок російських ударів.

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

"У зв’язку зі збільшенням навантаження на обладнання, яке зазнало пошкоджень під час терористичних атак ворога та через зменшення генерації з відновлювальних джерел можливе обмеження споживання у Житомирській області", - повідомили у компанії.

Зазначається, що ремонтні бригади проводять відновлювальні роботи на об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак, але відновлення надійного живлення потребує часу.

Водночас, наголошують в "Укренерго", в решті регіонів країни обмеження відсутні. Генерація повністю забезпечує потреби українців в електроенергії.

Нагадаємо, 5 квітня у Броварах та в селі Княжичі на Київщині сталося аварійне відключення декількох трансформаторних підстанцій. Деяких споживачів було знеструмлено.

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