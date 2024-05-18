Відключення світла на 18 травня: де і коли не буде електроенергії

За даними Міненерго, у нічні та ранкові години на запит України здійснювалося аварійне постачання електроенергії із Європи.

У вечірні години 18 травня плануються обмеження промислових споживачів, однак відключення світла для населення не передбачається.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Де і коли не буде світла 18 травня

"Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом. Аварійна допомога на запит України не залучалася. Водночас у вечірні години обмежувалися споживачі. У денні години Україна надавала аварійну допомогу Польщі – отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни", - йдеться у повідомленні.

У суботу, 18 травня, за даними Міненерго, у нічні та ранкові години на запит України здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі.

"З 19:00 до 24:00 в усіх регіонах плануються обмеження промислових споживачів. При цьому відключення побутових споживачів наразі не передбачається", - наголосили у відомстві.

Наслідки обстрілів РФ

"Вночі у Полтавській та Харківській областях ворожі дрони атакували енергетичні об’єкти. Без постраждалих. Однак є пошкодження обладнання, наслідки уточнюються. На Донеччині під час обстрілу вимикалась повітряна лінія обленерго, внаслідок чого знеструмлювалися підстанції та приєднані до них побутові споживачі", - розповіли у Міненерго.

У відомстві зазначають, що на поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 20 411 МВт*год. Експорту не передбачається.

Нагадаємо, в "Укренерго" раніше повідомляли, чи будуть 18 травня вимикати світло.

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