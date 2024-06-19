Відключення світла на 19 червня: де і на скільки годин не буде електроенергії

За даними енергетиків, під час атаки повітряної тривоги знеструмлювався енергооб’єкт в південному регіоні.

У середу, 19 червня, графіки відключення світла діють від 00:00 до 24:00

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Сьогодні, 19 червня, обленерго по всій території України застосовують графіки погодинних відключень (ГПВ) з 00:00 до 24:00. Інформацію по те, як саме діють графіки погодинних відключень у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", - йдеться у повідмоленні.

У компанії наголосили, що протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 27 979 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 557 МВт. Експорт не відбувається і не передбачається.

"Вночі під час повітряної тривоги знеструмлювався енергооб’єкт в південному регіоні. Проводиться огляд. Знеструмлень споживачів не було. В східному регіоні зафіксовано крадіжку проводу на одному з енергооб’єктів", - додали в НЕК "Укренерго".

Також на ранок через бойові дії та з інших причин без енергоживлення залишилися 461 населений пункт. Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Львівській, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

Нагадаємо, під час нічної атаки 19 червня Росії було пошкоджено один з енергооб’єктів у центральному регіоні.

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