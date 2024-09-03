Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Відключення світла на 3 вересня: "Укренерго" змінило графік - як і коли відключатимуть

Відключення світла на 3 вересня: "Укренерго" змінило графік - як і коли відключатимуть

Відключення світла на 3 вересня / Фото: pixabay.com

Графіки для кожного регіону можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.

"Укренерго" оновило графік відключення світла на вівторок, 3 вересня, зокрема будуть змінені час застосування і обсяг заходів. 

Про це інформує пресслужба "Укренерго".

Відключення будуть застосовуватись за таким графіком: 

  • 6:00 – 12:00 – дві черги відключень
  • 12:00 – 16:00 – одна черга відключень
  • 16:00 – 24:00 – дві черги відключень

Детальні графіки для кожного регіону можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.

Новина доповнюються...

Повʼязані теми:

Наступна публікація