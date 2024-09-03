Відключення світла на 3 вересня: "Укренерго" змінило графік - як і коли відключатимуть

Графіки для кожного регіону можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.
"Укренерго" оновило графік відключення світла на вівторок, 3 вересня, зокрема будуть змінені час застосування і обсяг заходів.
Про це інформує пресслужба "Укренерго".
Відключення будуть застосовуватись за таким графіком:
- 6:00 – 12:00 – дві черги відключень
- 12:00 – 16:00 – одна черга відключень
- 16:00 – 24:00 – дві черги відключень
Детальні графіки для кожного регіону можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.
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