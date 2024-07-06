Відключення світла на 6 липня: в "Укренерго" повідомили про зміни - коли і де не буде електрики

У суботу, 6 липня, від 10:00 до 15:00 по всій Україні відключень світла не буде.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Сьогодні (6 липня - ред.) погодинні відключення не будуть застосовуватися з 10:00 до 15:00 по всій Україні. Причина - споживання нижче прогнозованого рівня та збільшення виробітку СЕС", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що напередодні в "Укренерго" та ДТЕК інформували, що 6 липня в Україні діятимуть відключення світла протягом усієї доби. Енергетики відключатимуть по кілька черг одночасно.

Нагадаємо, в Україні змінять графіки - в кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень, в інші дати - за графіками обленерго.

Читайте провідні новини на сьогодні: