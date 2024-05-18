Відключення світла на неділю, 19 травня: графіки будуть діяти лише у двох областях

У неділю, 19 травня, аварійні відключення електроенергії для побутових та промислових споживачів можливі лише на Харківщині та Полтавщині.

Про це повідомляє "Укренерго".

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"Завтра, 19 травня, протягом доби можливі аварійні відключення побутових та промислових споживачів на Полтавщині та Харківщині. Причина - проведення аварійно-відновлювальних робіт на енергооб'єктах в цих регіонах після дронових ударів 18 травня", - йдеться у повідомленні.

В інших регіонах відключення не прогнозуються, зауважили у компанії.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики розповіли, де 19 травня не буде електроенергії.

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