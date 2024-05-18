Відключення світла на неділю, 19 травня: графіки будуть діяти лише у двох областях

Причина можливих відключень - проведення аварійних робіт через російську атаку 18 травня.
У неділю, 19 травня, аварійні відключення електроенергії для побутових та промислових споживачів можливі лише на Харківщині та Полтавщині.
Про це повідомляє "Укренерго".
"Завтра, 19 травня, протягом доби можливі аварійні відключення побутових та промислових споживачів на Полтавщині та Харківщині. Причина - проведення аварійно-відновлювальних робіт на енергооб'єктах в цих регіонах після дронових ударів 18 травня", - йдеться у повідомленні.
В інших регіонах відключення не прогнозуються, зауважили у компанії.
Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики розповіли, де 19 травня не буде електроенергії.
Читайте провідні новини на сьогодні
- Новий закон про мобілізацію набув чинності: які основні зміни і кого вони стосуються
- Мобілізація по-новому: як працюватимуть в Києві ЦНАПи та які документи треба нести з собо
- Мобільний зв’язок та Інтернет в Україні – під загрозою: оператори назвали сценарії