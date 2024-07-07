Відключення світла на неділю, 7 липня: коли і де не буде світла (графіки)

У неділю, 7 липня, графіки погодинних відключень світла планують запровадити від 15:00 до 24:00.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"Сьогодні (7 липня - ред.) графіки погодинних відключень вже діяли з 0:00 до 7:00. Також їхнє застосування планується з 15:00 до 24:00", - йдеться у дописі.

У відомстві нагадали, що основна причина обмежень - атаки РФ на енергетичну інфраструктуру та негативні наслідки цих атак.

"Вчора (6 липня - ред.) у денні години через сонячну погоду для недопущення перевантаження мереж обмежувалося виробництво електроенергії з ВДЕ в західних регіонах України. Також у південних та західних регіонах погодинні обмеження не застосовувалися до 18 години. Водночас у Харківській області після обстрілу для недопущення перевантаження мережі протягом кількох годин застосовувалися аварійні відключення. Застосування обмежень для ВДЕ можливе і сьогодні", - додали у Міненерго.

Там додали, що 6 липня відключалась високовольтна повітряна лінія, що з’єднує енергосистеми України та Молдови. Причина – коротке замикання, що сталося на території України. Станом на зараз лінію увімкнено в роботу.

"На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 33 242 МВт*год. Експорту не передбачається", - запевнили у Міненерго.

НАСЛІДКИ РОСІЙСЬКИХ ОБСТРІЛІВ

У Міненерго повідомили, що на Дніпропетровщині внаслідок обстрілу м. Нікополь було знеструмлено підстанцію. Відключилися побутові споживачі, водоканал та лікарня. Усіх споживачів заживлено. А у м. Херсон внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будівлю оператора системи розподілу – зазнали ушкоджень стіни та вікна. На щастя, без постраждалих. У Харківській області внаслідок обстрілу пошкоджено один з газових об’єктів. Без постраждалих.

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Нагадаємо, в Україні змінять графіки: де і коли не відключатимуть світло.

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