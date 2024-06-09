Відключення світла на неділю, 9 червня: важлива заява "Укренерго" та ДТЕК

Причина - зниження споживання у вихідний день та повернення в роботу енергоблока АЕС.

У неділю, 9 червня, відключення світла в Україні не передбачено.

Про це повідомляє пресслужба енергетичної компанії "Укренерго".

"Сьогодні, 9 червня, застосування графіків погодинних відключень для промислових та побутових споживачів не прогнозується. Причина - зниження споживання у вихідний день та повернення в роботу енергоблока АЕС", - сказано у заяві.

У компанії наголошують, що у разі зміни ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження буде

повідомлено додатково.

"Згідно з оновленою інформацією від Укренерго, сьогодні ми зможемо пройти день без графіків відключень. Пам’ятайте, що ситуаційя в енергосистемі залишається вкрай напруженою. Будь ласка, споживайте світло ощадливо", - написали у ДТЕК.

Нагадаємо, в уряді розповіли, як в Україні намагаються стабілізувати ситуацію зі світлом після масованих атак країни-агресорки.

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