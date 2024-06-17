Відключення світла: на скільки та чому можуть оштрафувати за використання генераторів

В Україні від кінця травня знову діють графіки відключення світла. Тож багато людей використовують генератори. Деякі навіть встановлюють їх просто на балконі у квартирі. Однак за це передбачено штраф у розмірі до 510 грн.

Про це пише OBOZ.ua.

Крім того, що такий пристрій видає чимало шуму та чадного газу під час роботи, через порушення правил експлуатації генератори в Україні неодноразово спалахували і навіть вибухали.

Згідно з правилами пожежної безпеки, встановлювати паливні генератори можна лише на відкритому повітрі. Вони повинні стояти на відстані не менше шести метрів від вікон, дверей та гаражів.

Більш безпечною альтернативою є інверторні та акумуляторні генератори. Такі пристрої повинні бути повністю закритими і з правильною синусоїдою, а після встановлення вікна балкона повинні бути постійно відкритими. Також необхідно заміряти рівень токсичного газу в квартирі та обов'язково подбати про пожежну безпеку.

За що загрожують штрафи

Генератор під час роботи видає високий рівень шуму. Санітарні норми України припускають такий допустимий рівень шуму на прилеглих до житлових будинків територіях:

у денний час: 55-70 дБ;

у нічний час: 45-60 дБ.

Відповідно до закону "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" за шумове забруднення "світить" покарання штрафом.

Кодекс адміністративних правопорушень передбачає такі заходи для порушників:

усне попередження;

штраф у розмірі 5-15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для фізичних осіб (85-255 грн) та 15 до 30 для юридичних осіб (255-510 грн).

Якщо порушення буде вчинено повторно, штраф для громадян зросте до 15-30 неоподатковуваних мінімумів доходів (255-510 грн), а для юридичних компаній – до 50-150 мінімумів (850-2550 грн) з конфіскацією джерела шуму.

Штраф призначається після скарги сусідів до поліції. Виміряти рівень забруднення має Санепідемстанція – кількость децибелів від генератора під час роботи має бути зазначено у відповідному акті.

Поліція має ухвалити заяву, скласти протокол, опитати та взяти свідчення у свідків, і направити справу до суду, який може ухвалити рішення про виплату штрафу.

Нагадаємо, в "Укренерго" дали невтішний прогноз на півтора місяці щодо тривалості відключення світла.

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