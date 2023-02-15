Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Відключення світла: НКРЕКП змінила вимоги до обленерго щодо інформування населення про графіки

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1255
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Відключення світла: НКРЕКП змінила вимоги до обленерго щодо інформування населення про графіки

Фото: Getty Images

Регулятор вніс зміни щодо інформування населення про відключення світла.

Від вівторка, 14 лютого, в Україні почали діяти нові правила інформування про графіки відключення світла. Відповідні рішення прийняла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).  

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

Регулятор зобов’язав операторів систем розподілу забезпечити:

  • розміщення на власному офіційному вебсайті в мережі Інтернет інформації про час початку та закінчення перерви електроживлення об’єкта споживача із зазначенням, у тому числі назв перерв;
  • розміщення актуальних графіків погодинного відключення об’єктів споживачів;
  • адресне повідомлення споживачів, які попередньо пройшли авторизацію на відповідних електронних сервісах, за їх запитом про актуальну інформацію щодо відповідної перерви в електроживленні.

Додатково визначено вимоги щодо інформації, яка має міститися у повідомлені про час початку та очікуваного закінчення відповідної перерви електроживлення.

Крім того, рекомендовано операторам систем здійснювати адресне повідомлення споживачів про перерви в електроживленні внаслідок застосування заходів з обмеження споживання за допомогою засобів електронного зв’язку.

В НКРЕКП наголосили, що таке рішення Регулятора має сприяти більшій поінформованості споживачів, а також забезпеченню дієвого контроля за дотриманням операторами систем розподілу принципів соціальної справедливості та недискримінації при здійсненні заходів з обмеження електропостачання споживачів.

Нагадаємо, цього тижня в областях не вимикатимуть електроенергію. Енергетики проводитимуть вимірювання фактичного споживання в кожній області.

Читайте також:

Світло є, але не у всіх: де залишаються проблеми з електрикою - Руслан Слободян

Світло є, але не у всіх: де залишаються проблеми з електрикою - Руслан Слободян

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1255
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація