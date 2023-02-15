Відключення світла: НКРЕКП змінила вимоги до обленерго щодо інформування населення про графіки

Регулятор вніс зміни щодо інформування населення про відключення світла.
Від вівторка, 14 лютого, в Україні почали діяти нові правила інформування про графіки відключення світла. Відповідні рішення прийняла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).
Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.
Регулятор зобов’язав операторів систем розподілу забезпечити:
- розміщення на власному офіційному вебсайті в мережі Інтернет інформації про час початку та закінчення перерви електроживлення об’єкта споживача із зазначенням, у тому числі назв перерв;
- розміщення актуальних графіків погодинного відключення об’єктів споживачів;
- адресне повідомлення споживачів, які попередньо пройшли авторизацію на відповідних електронних сервісах, за їх запитом про актуальну інформацію щодо відповідної перерви в електроживленні.
Додатково визначено вимоги щодо інформації, яка має міститися у повідомлені про час початку та очікуваного закінчення відповідної перерви електроживлення.
Крім того, рекомендовано операторам систем здійснювати адресне повідомлення споживачів про перерви в електроживленні внаслідок застосування заходів з обмеження споживання за допомогою засобів електронного зв’язку.
В НКРЕКП наголосили, що таке рішення Регулятора має сприяти більшій поінформованості споживачів, а також забезпеченню дієвого контроля за дотриманням операторами систем розподілу принципів соціальної справедливості та недискримінації при здійсненні заходів з обмеження електропостачання споживачів.
Нагадаємо, цього тижня в областях не вимикатимуть електроенергію. Енергетики проводитимуть вимірювання фактичного споживання в кожній області.
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