Відключення світла по 10 годин: українцям слід готуватися до складної зими

Українцям слід бути готовими до того, що взимку відключення світла можуть тривати десять годин. Наразі ситуація в енергетиці надскладна, адже РФ завдає прицільних ударів по енергосистемі.

Таку думку висловив член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк, повідомляє "24 Канал".

За його словами, фізично не вдасться відновити всі електростанції, які були або знищені, або пошкоджені через удари російської армії. Нагорняк зауважив, взимку українці будуть ще більше споживати електроенергії, ніж зараз, а тому її не вистачатиме.

Експерт зауважив: треба бути готовими до того, що у ранкові і вечірні піки будуть віялові відключення для збалансування енергосистеми. Підвищення тарифів на світло не врятує ситуацію.

"Підняття тарифу на електроенергію не дасть можливості все одно 2024-го бути 24 години на добу зі світлом. Тому що ситуація насправді надскладна. Ми її бачимо на початку літа. Вона буде взимку, на жаль, ще складнішою", - заявив Нагорняк.

Він каже, що за температури 10 градусів - українці будуть зі світлом лише по 12-14 годин на добу, а по 10 годин – без нього. Таким бачить фахівець середньостатистичний сценарій цієї зими.

Як повідомлялося, від 1 червня в Україні будуть нові тарифи на електроенергію для населення. Кабінет Міністрів встановив єдину фіксовану ціну на електроенергію для населення 4,32 грн/кВт*год. Новий тариф діятиме до кінця квітня 2025 року.

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