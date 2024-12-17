Відключення світла по 4-8 годин можуть стати регулярними — енергетичний експерт

Українцям, найімовірніше, доведеться зіткнутися з постійним дефіцитом електроенергії та відключеннями світла на 4-8 годин щодня.

Про це попередив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев в ефірі "День.LIVE".

За його словами, нещодавнє скасування відключень стало можливим завдяки підвищенню температури повітря, проте це, ймовірно, тимчасове явище.

"При температурах вище нуля ймовірність вимкнень зменшується, тоді як при температурах нижче -15°С можуть виникати серйозні проблеми. Ці ж проблеми будуть і після кожного ворожого удару, попри покращення захисту енергообʼєктів", – пояснив Рябцев.

Нагадаємо, що в Україні запровадили нові графіки відключення світла. Експерти кажуть про спрощення системи відключень, проте українці не надто задоволені новим розподілом черг.