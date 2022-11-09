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Відключення світла по усій Україні на 10 листопада: коли і де не буде електрики (графік)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
492
Час на прочитання
1 хв
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Відключення світла по усій Україні на 10 листопада: коли і де не буде електрики (графік)

Фото: pixabay.com

Аварійні обмеження електроспоживання поки що не передбачаються.

В "Укренерго" повідомили, що 10 листопада по всій Україні будуть застосовані планові відключення електроенергії. Найбільш жорсткі обмеження будуть запровадженні у столиці та чотирьох регіонах: Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

Про це інформує пресслужба енергетичної компанії.

Режим планових відключень буде діяти:

  • З 06:00 до 24:00 у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях. 
  • З 09:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00 в усіх інших областях України.

Новина доповнюється...

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