Відключення світла по всій території України: в "Укренерго" повідомили про графіки 20 травня

Графіки відключення світла задіють від 18:00 до 24:00.
На завтра, 20 травня, в Україні заплановано відключення світла для промислових і побутових споживачів. Графіки будуть діяти з 18:00 до 24:00.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Сьогодні ж, 19 травня, аварійні відключення електроенергії для побутових та промислових очікують лише Харківщину та Полтавщину. Як раніше повідомляв ТСН.ua, в цих областях тривають аварійно-відновлювальних роботи на енергооб'єктах після дронових ударів 18 травня.
Напередодні у Міненерго підтвердили графіки відключень 19 травня.
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