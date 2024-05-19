Відключення світла по всій території України: в "Укренерго" повідомили про графіки 20 травня

Графіки відключення світла задіють від 18:00 до 24:00.

На завтра, 20 травня, в Україні заплановано відключення світла для промислових і побутових споживачів. Графіки будуть діяти з 18:00 до 24:00.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Сьогодні ж, 19 травня, аварійні відключення електроенергії для побутових та промислових очікують лише Харківщину та Полтавщину. Як раніше повідомляв ТСН.ua, в цих областях тривають аварійно-відновлювальних роботи на енергооб'єктах після дронових ударів 18 травня.

Напередодні у Міненерго підтвердили графіки відключень 19 травня.

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