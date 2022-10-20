Тимчасове відключення світла по всій Україні може бути і завтра - Укренерго

"Укренерго" попередило, що 21 жовтня можуть продовжити відключення електроенергії у всіх областях України.

Про це інформують на офіційному телеграм-каналі Національної енергетичної компанії "Укренерго".

"Завтра нас всіх чекає ще один непростий день - тимчасові обмеження енергоспоживання будуть можливі по всій Україні. В яких областях - повідомимо завтра зранку. Будь ласка, тримайте телефони зарядженими і передавайте інформацію тим, хто не користується соцмережами. І пам’ятайте - чим більше ви сьогодні зекономили електроенергії, тим менше аварійних відключень відбулося", - йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, докладнішу інформацію про відключення в певному регіоні читайте на сайті операторів системи розподілу електроенергії.

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Російська Федерація продовжує завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури України. Через що 19 жовтня українців попередили про відключення світла найближчими днями. Відключення були почергові - тривалість черги визначає обленерго, але не більше 4 годин.

Голова правління "Укренерго" запевнив, що "апокаліпсис відміняється". Він зауважив, що графіки відключення 20 жовтня були ефективні. Втім, наголосив, що подібні заходи ще можуть вживатися. Це є контрольованим інструментом для стабілізації енергосистеми, яка постраждала від обстрілів.

Тим часом радник Офісу президента Олексій Арестович дав похмурий прогноз. Він припустив, що цієї зими в Україні може виникнути ситуація, коли води, світла і тепла може не бути тижнями, а то і місяцями.

Ситуація складна: українців просять максимально економити електроенергію

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