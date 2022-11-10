Відключення світла по всій Україні на 11 листопада: коли і де не буде електрики (графік)

По всій Україні діятимуть планові відключення завтра, 11 листопада. Найбільший обсяг обмежень буде введено у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

Про це повідомили в Національній енергетичній компанії "Укренерго".

В "Укренерго" надали режим планових відключень по областях.

Так, від 05:00 до 23:00 вимикатимуть світло в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

Від 15:00 до 20:00 – в усіх інших областях України.

Графік відключень саме у вашому районі має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу.

"Нагадуємо, що ощадливе споживання електроенергії допомагає зменшити навантаження на мережі, а отже, застосовувати менші обсяги обмежень споживачів. Будь ласка, не вмикайте одночасно в мережу декілька потужних електроприладів упродовж дня, особливо в пікові години споживання – від 06:00 до 11:00 та від 17:00 до 23:00", – зазначили в "Укренерго".

Раніше зазначали, що наразі в Україні немає передумов для блекауту, але він все ж можливий.

Напередодні голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що ситуація з електропостачанням в Україні покращиться вже за тиждень.

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