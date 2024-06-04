Відключення світла по всій Україні на 4 червня: в "Укренерго" повідомили про складну ситуацію

Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи, але через мастабність пошкоджень цих заходів не вистачає.

У вівторок, 4 червня, дефіцит в енергосистемі дещо більший, ніж 3 червня, тому по всій Україні діють ліміти електроенергії.

Про це повідомляє "Укренерго".

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У компанії пояснили, що причинами дефіциту є зростання рівня споживання через використання кондиціонерів, хмарність, яка перешкоджає роботі сонячних електростанцій, а також зменшення обсягу імпорту електроенергії з країн Європи.

"При перевищенні лімітів споживання обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів. Інформацію, коли саме можуть бути застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", - сказано у повідомленні.

Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях. В "Укренерго" наголосили, що через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак.

"Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів", - зазначали у компанії.

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Ремонт пошкодженого обладнання "Укренерго"

За даними енергетичної компанії, від 3 червня в плановий ремонт виведено одну з високовольтних повітряних ліній, що поєднують українську енергосистему з об’єднаною енергомережою континентальної Європи.

"Це не вплинуло на загальний обсяг імпорту електроенергії з Європи - пропускна спроможність лінії, що ремонтується, розподілена між іншими міждержавними лініями передачі електроенергії. Ремонт міждержавних повітряних ліній – це необхідний плановий захід, який відбувається у заздалегідь визначений операторами двох енергосистем термін. Перенесення або скасування ремонту лінії може призвести до аварійної ситуації в енергосистемі. Втім, після російської атаки 1 червня, всередині країни діють певні мережеві обмеження, які вливають на доступні обсяги імпорту. Ремонтні бригади "Укренерго" працюють над їх усуненням", - наголосили в "Укренерго".

Нагадаємо, керівник YASNO стривожив заявою щодо відключень світла в Україні.

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