Відключення світла по всій Україні: які графіки запровадять 24 травня

Дощова погода та щільна хмарність у більшості регіонів України заважає сонячним електростанціям працювати на максимальній потужності.

Графіки погодинних відключень світла будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00. Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежують.

Про це йдеться у повідомленні "Укренерго" 23 травня ввечері.

Національна енергетична компанія назвала причину такого кроку: дощова погода та щільна хмарність у більшості регіонів України заважає сонячним електростанціям працювати на максимальній потужності. Відповідно, в енергосистемі й в денні години буде наявний дефіцит електроенергії.

Відключення можуть застосувати у разі перевищення визначених лімітів обсягів споживання, які диспетчерський центр "Укренерго" щовечора доводить до кожного обленерго. Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

В "Укренерго" вкотре нагадали, що головною причиною застосування заходів обмеження є наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях.

"Від 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак", — пояснили в "Укренерго".

Нагадаємо, сьогодні, 23 травня, у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях відключення світла діють протягом усього дня. ТСН.ua вже повідомляв, що графіки можна подивитись на сайтах операторів систем розподілу ДТЕК.

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