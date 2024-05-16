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Відключення світла: по всій Україні запроваджують графіки - де їх знайти

Відключення світла: по всій Україні запроваджують графіки - де їх знайти

Відключення світла. Колаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Ситуація в енергосистемі залишається важкою

У четвер, 16 травня, від 16:00 за вказівкою "Укренерго" по всій Україні знову застосовуються графіки відключень світла для стабілізації системи. 

Про це повідомляє ДТЕК.

"На жаль, ситуація в енергосистемі залишається важкою. З 16:00 за вказівкою "Укренерго" знову застосовуються графіки стабілізаційних відключень", - йдеться у повідомленні. 

Де можна подивитись графіки відключення світла

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На сайтах операторів систем розподілу ДТЕК в Києві або вашій області.

Нагадаємо, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко спрогнозував, скільки років Україна житиме із дефіцитом.

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