Відключення світла: по всій Україні запроваджують графіки - де їх знайти

Ситуація в енергосистемі залишається важкою
У четвер, 16 травня, від 16:00 за вказівкою "Укренерго" по всій Україні знову застосовуються графіки відключень світла для стабілізації системи.
Про це повідомляє ДТЕК.
"На жаль, ситуація в енергосистемі залишається важкою. З 16:00 за вказівкою "Укренерго" знову застосовуються графіки стабілізаційних відключень", - йдеться у повідомленні.
Де можна подивитись графіки відключення світла
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На сайтах операторів систем розподілу ДТЕК в Києві або вашій області.
Нагадаємо, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко спрогнозував, скільки років Україна житиме із дефіцитом.
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