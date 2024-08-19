Відключення світла повернулися: в "Укренерго" повідомили тривалість

Від понеділка до п'ятниці очікується збільшене навантаження на енергосистему, тож у цей період можливі відключення електроенергії.

Через спеку в Україні від 19 серпня повертаються графіки відключення світла. Протягом п’яти днів очікується збільшене навантаження на енергосистему.

Про це очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив у ефірі телемарафону.

Як повідомив Кудрицький, у вечірні години буде застосована одна черга відключень світла.

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"Ми вважаємо що наступний тиждень саме робочі дні з понеділка по п'ятницю буде збільшене навантаження на енергосистему", – сказав голова "Укренерго" у неділю.

Він додав, що традиційно у вихідні споживання електроенергії спадає, тож майбутні субота і неділя "обіцяють бути все-таки легшими".

"Поки що ми бачимо досить детальний прогноз на завтрашній день (19 серпня – ред). Дійсно, той дефіцит який ми бачимо на вечір, його, на жаль, не можна перекрити ні збільшеним виробництвом, наприклад на гідроелектростанціях, ні додатковими обсягами аварійної допомоги з Європи, і тому змушені вдаватися до відключень споживачів", – пояснив Кудрицький.

Нагадаємо, минулого тижня "Укренерго" попередило, що через спеку може на 10-12% зрости споживання електроенергії, тож можуть бути застосовані відключення світла.

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