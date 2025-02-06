В "Укренерго" назвали причину аварійних відключень у восьми областях

Енергетики закликають українців дотримуватися рекомендацій з економії електроенергії, особливо у регіонах із діючими обмеженнями.
В Україні через пошкодження енергетичної інфраструктури у деяких регіонах запровадили аварійні відключення електроенергії. Головною причиною є російські ракетно-дронові удари.
Про це повідомили в Укренерго.
За їх повідомленням, у першу чергу відключають промислових споживачів, де це можливо.
Також для побутових споживачів обмеження наразі не застосовуються, якщо немає локальних аварій.
В Укренерго наголосили, що аварійні відключення скасовують одразу, як тільки ситуація в енергосистемі це дозволятиме.
Важливо економно споживати електроенергію після відновлення подачі світла.
Нагадаємо, у четвер, 6 лютого, у кількох областях України запровадили екстрені відключення світла.
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