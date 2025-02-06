В "Укренерго" назвали причину аварійних відключень у восьми областях

Енергетики закликають українців дотримуватися рекомендацій з економії електроенергії, особливо у регіонах із діючими обмеженнями.

В Україні через пошкодження енергетичної інфраструктури у деяких регіонах запровадили аварійні відключення електроенергії. Головною причиною є російські ракетно-дронові удари.

Про це повідомили в Укренерго.

За їх повідомленням, у першу чергу відключають промислових споживачів, де це можливо.

Також для побутових споживачів обмеження наразі не застосовуються, якщо немає локальних аварій.

В Укренерго наголосили, що аварійні відключення скасовують одразу, як тільки ситуація в енергосистемі це дозволятиме.

Важливо економно споживати електроенергію після відновлення подачі світла.

Нагадаємо, у четвер, 6 лютого, у кількох областях України запровадили екстрені відключення світла.

Читайте також: