Відключення світла повертаються: у багатьох областях України запровадили графіки

У четвер, 12 вересня, у багатьох областях України запровадили графіки погодинних (стабілізаційних) відключень електроенергії.

До стабілізаційних відключень 12 вересня переходять Київ, Київська, Одеська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Полтавська та Черкаська області.

Про це повідомляє ДТЕК та обленерго.

Зазначається, що графіки відключень діятимуть у зазначених областях від 13:00 до 23:00 12 вересня. Буде відключено по одній черзі.

Раніше в Укренерго повідомляли, що через негоду 12 вересня було знеструмлено 38 населених пунктів у двох областях. Рівень споживання невпинно зростав, що призвело до графіків.

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