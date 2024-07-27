Відключення світла: що відомо про зміну графіків у Києві та яку ситуацію в енергосистемі прогнозують

Графіки відключення світла змінюються. Це дозволить зменшити навантаження на енергосистему України та покращити ситуацію з електроенергією по країні.

Коли запровадять нові графіки, де їх можна подивитися та чи побачимо ми світло цієї осені та зими – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

Графік змінюється

У Києві змінюють графіки відключення електроенергії. Завдяки оновленню відключення світла у столиці та області відрізнятимуться на годину. Про це у Telegram повідомляє ДТЕК.

Таке рішення ухвалено на прохання Укренерго, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Як відомо, періодично в Україні покращується ситуація з електропостачанням. Попри те, що ворог продовжує атакувати енергооб’єкти, по всій країні триває масштабна ремонтна кампанія. Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Раніше у Міненерго заявили, що ситуація в енергосистемі поліпшилась завдяки підключенню до мережі одного з атомних блоків, який достроково, майже на 2 тижні, був виведений з планового ремонту. Тиждень тому ще один блок АЕС також було приєднано до енергосистеми раніше запланованого терміну. Про це зазначила і заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

Однак, як повідомляв директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, на українців чекають дві зими з відключеннями світла. Країна житиме в умовах дефіциту електроенергії. Істотно вплинути на ситуацію могло б повернення під контроль Запорізької АЕС в Енергодарі, окупованої ворогом.

"Якби нам вдалося у будь-який спосіб повернутися до управління Запорізькою атомною станцією і включити в роботу хоча б два-три блоки, - це був би величезний фактор, який змінить ситуацію в енергосистемі. Обмеження практично не знадобилися б, або були потрібні б дуже рідко"

В свою чергу, генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв зазначив, що повернення Запорізької АЕС значно б покращило ситуацію в енергосистемі України, але є певні нюанси, які можуть не забезпечити бажаного ефекту. Про це він наголосив в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua.

Експорту немає

Також Генеральний директор "ДТЕК Енерго" зазначив, що Україна не продає електрику за кордон, а навпаки – імпортує з сусідніх країн. Ба більше, безкоштовної електроенергії Україна не отримує.

Про те, що експорту електроенергії немає говорить і заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук. Вона наголошує, що інформацію щодо ситуації в енергосистемі України потрібно перевіряти тільки в офіційних джерелах і не реагувати на російське ІПСО.

Примітно, що нині про енергетичну безпеку й автономну генерацію думають всі — влада, бізнес і громадяни. Хтось подбав про необхідні технологічні рішення завчасно, а хтось мусить якнайшвидше зайнятися цим тепер. Влада теж не пасе задніх і пропонує варіанти енергетичних програм як для бізнесу, так і громадян.

Ситуація з електроенергією покращиться

Примітно, ситуація з електрикою в Україні може покращитися вже восени. Таке припущення зробив Ільдар Салєєв. А от щодо зими, то за словами гендиректора ДТЕК Енерго, поки складно робити прогнози, все залежить від багатьох чинників.

Нагадаємо, у серпні-жовтні значно скоротиться кількість відключень електроенергії. Однак вже взимку ситуація значно погіршиться. Може повторитись сценарій липня, коли через спеку відключення тривали по 7 годин поспіль.

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