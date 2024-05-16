Відключення світла: скільки років Україна житиме із дефіцитом - невтішний прогноз експерта

Навіть якщо найближчим часом вдасться покращити ситуацію із генерацією, дефіциту електроенергії все одно не уникнути протягом найближчі два роки.

Таке припущення озвучив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко під час брифінгу у четвер, 16 травня.

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"Навіть якщо певну частину тих пошкоджень, які були завдані (Росією - ред.), вдасться найближчим часом усунути й відновити роботу окремих енергоблоків, то, в цілому, мій особистий прогноз, що ми будемо жити з дефіцитом електроенергії наступні два роки, і це буде просто нормальним станом для української енергосистеми", – сказав Харченко.

Нагадаємо, від 15 травня по всій Україні діють графіки відключення світла для побутових споживачів через суттєвий дефіцит в енергосистемі. Чому імпорт з Європи не рятує від вимкнення світла.

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