Відключення світла: споживання електроенергії зросло — чи повернуться графіки

Спека на півдні та заході України призводить до зростання споживання електроенергії.

У четвер, 15 серпня, споживання електроенергії в Україні зросло на 1,9% порівняно з попереднім днем.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Незважаючи на те, що максимум споживання електроенергії зафіксовано у вечірні години, енергетики закликають громадян до ощадливого використання електроенергії протягом усієї доби. Особливу увагу слід приділити періоду з 18:00 до 22:00, коли навантаження на енергосистему найбільше. "Укренерго" рекомендує не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно в цей час.

Варто зазначити, що українська енергосистема все ще відновлюється після восьми масованих атак з боку Росії. У ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб'єктах тривають аварійні та планові ремонти.

Станом на ранок 15 серпня, через бойові дії та технічні причини, повністю або частково знеструмлені 499 населених пунктів. Найбільше проблем з електропостачанням спостерігається у Донецькій, Чернігівській та Харківській областях.

Незважаючи на зростання споживання, "Укренерго" не прогнозує застосування заходів обмеження електропостачання на 15 серпня. Проте ситуація може змінитися, і компанія обіцяє повідомити про можливі зміни додатково.

Зазначається, що 14 серпня Україна отримувала аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини на запит "Укренерго". Експорт електроенергії з України наразі не відбувається і не передбачається.

Нагадаємо, вночі та зранку 14 серпня російські окупаційні війська атакували енергетичні об’єкти на півночі та півдні України. Тимчасово сталися відключення світла.

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