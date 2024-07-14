Відключення світла: у Міненерго повідомили, як сьогодні працюватимуть графіки

В Україні протягом усієї доби застосовуватимуться обмеження споживачів. Через значну спеку у західному регіоні виникали пожежі на енергетичних обʼєктах.

Про це повідомили в Міненерго.

"На сьогодні заплановано, що графіки погодинних відключень діятимуть від 0:00 до 24:00. У разі зміни ситуації інформацію буде оновлено. В Україні тримається спекотна погода, тому можливе зростання споживання електроенергії, зокрема через активне використання кондиціонерів", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують понад 80 % електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

Нагадаємо, в Україні діють графіки погодинних відключень світла через комбіновані цілеспрямовані атаки РФ на українську енергосистему. Українські енергетичні обʼєкти впродовж останніх місяців регулярно зазнавали ударів російських ракет і дронів.

Електроенергії значно не вистачає для покриття потреб усіх споживачів.

Відключати світло українцям у липні-серпні будуть часто, навіть якщо Росія в цей період не обстрілюватиме українську інфраструктуру (що малоймовірно), оскільки в країні накопичився великий дефіцит електроенергії.

Електроенергія з’явилася! Україна зменшить кількість стабілізаційний відключень світла

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