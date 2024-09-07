Відключення світла: "Укренерго" повідомило, чи застосовуватимуть обмеження 8 вересня

У неділю, 8 вересня, обмеження електропостачання в Україні не заплановані. Ситуація контрольована.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Завтра, 8 вересня, заходи обмеження не прогнозується", - зазначається у повідомленні.

Українців, як і раніше, закликали економити електроенергію. Користуватися потужними електроприладами у денні години слід з 10:00 до 16:00.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 18:00 до 21:00", - підсумували в "Укренерго".

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог завдав ударів по енергетичних об'єктах у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях. У Міненерго повідомили, яка ситуація в енергосистемі.

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