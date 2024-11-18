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Відключення світла: в обленерго сказали, для яких областей скасовані графіки

Відключення світла: в обленерго сказали, для яких областей скасовані графіки

Критична інфраструктура / Фото: Associated Press

Ситуація в енергосистемі наразі контрольована.

Графіки відключень електроенергії для деяких областей, критичні об'єкти яких напередодні зазнали уражень, скасовані. Йдеться про Івано-Франківську та Львівську області.

Про це повідомили в місцевих обленерго.

Розпорядження надало Укренерго. Інформація щодо інших регіонів оновлюватиметься. 

Нагадаємо, вранці 17 листопада армія РФ завдала масованого комбінованого удару по критичній інфраструктурі України. Внаслідок обстрілу у Києві можуть запровадити стабілізаційні відключення.

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