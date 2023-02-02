Відключення світла: в одній із областей України не вимикатимуть електроенергію

У п'ятницю, 3 лютого, у Сумах та області не запроваджуватимуть графіки відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Сумиобленерго".

"3 лютого для стабілізаціі напруги у мережі введення обмежень електроенергії по місту Суми та області не планується. Про будь-які зміни ситуації з електропостачанням ми будемо вас інформувати на наших інформаційних ресурсах", - зауважили в обленерго.

У компанії звернулися до жителів області та закликали до раціонального використання електричної енергії.

"Важливо вмикати енергоємні прилади почергово, а не одночасно, вимикати світло в кімнатах, у яких ніхто не перебуває", - нагадали у "Сумиобленерго".

Нагадаємо, в "Укренерго" пояснили, що зменшення або збільшення лімітів для кожної області залежить виключно від загального обсягу електроенергії, який здатні виробити українські електростанції, які зазанали 13 ракетних атак та 15 атак дронами. І збільшити чиюсь частку у розподілі лімітів можна тільки одним шляхом - зменшивши частку когось іншого.

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