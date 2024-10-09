Відключення світла в Україні 10 жовтня: чи діятимуть графіки — “Укренерго”

В "Укренерго" передбачають, що четвер мине без відключень електроенергії.

У четвер, 10 жовтня, графіки відключення світла в Україні застосовувати не будуть.

Про це повідомили в "Укренерго".

“Завтра, у четвер, заходи обмеження споживання не плануються”, - йдеться у повідомленні.

Водночас в енергетичній компанії закликали українців користуватись потужними електроприладами у денні години — від 10:00 до 16:00.

Нагадаємо, за словами директора Центру досліджень енергетики Media Center Ukraine Олександра Харченка, відключення світла можуть повернутися навіть без російських ударів по українській енергосистемі. За оптимістичного сценарію, графіки можуть запровадити від середини січня.

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