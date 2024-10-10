Відключення світла в Україні 11 жовтня: чи діятимуть обмеження споживання

В "Укренерго" заспокоїли, що у п'ятницю обмежень споживання не передбачається.
У п'ятницю, 11 жовтня, відключення світла в Україні не прогнозуються.
Про це повідомили в "Укренерго".
"Завтра, у п'ятницю, заходи обмеження споживання не плануються", — йдеться у повідомленні.
У компанії закликали українців користуватись потужними електроприладами у денні години — від 10:00 до 16:00.
Нагадаємо, У Мережі повідомляють про перебої зі світлом у Києві. Але у КМДА запевняють, що подібні повідомлення їм не надходили.
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