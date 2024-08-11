Відключення світла в Україні 12 серпня: чи слід готуватися до вимкнення електроенергії

Завтра, 12 серпня, відключення світла для споживачів скасовуються.

Про це йдеться у повідомленні Національної енергетичної компанії "Укренерго".

У разі зміні ситуації в компанії повідомлять про застосування відключень додатково. Там також закликали ощадливо споживати електроенергію протягом всієї доби.

"Не вмикайте потужні прилади з 18:00 до 22:00", - повідомили в "Укренерго".

Нагадаємо, коли розпочнеться опалювальний сезон, обмеження на використання електроенергії та відключення світла повернуться, тому що споживання зросте майже на третину. Про це український експерт заявив напередодні. Він також стривожив заявою про графіки восени і взимку.

Читайте також: