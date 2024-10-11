Відключення світла в Україні 12 жовтня: в "Укренерго" повідомили, чи повернуть графіки обмежень

За інформацією від "Укренерго", субота пройде без обмежень споживання електроенергії.

У суботу, 12 жовтня, відключення світла в Україні не прогнозуються.

Про це повідомили в "Укренерго".

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"Завтра, у суботу, заходи обмеження споживання не плануються", — йдеться у повідомленні.

Компанія-енергопостачальник закликала користувачів вмикати потужні електроприлади у денні години — від 10:00 до 16:00.

Нагадаємо, експерт Інституту енергетичної стратегії Юрій Корольчук попередив про можливі багатоденні відключення електроенергії. Їхня тривалість залежатиме від захисту електростанцій, ефективності ППО і погоди.

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