Відключення світла в Україні 12 жовтня: в "Укренерго" повідомили, чи повернуть графіки обмежень

За інформацією від "Укренерго", субота пройде без обмежень споживання електроенергії.
У суботу, 12 жовтня, відключення світла в Україні не прогнозуються.
Про це повідомили в "Укренерго".
"Завтра, у суботу, заходи обмеження споживання не плануються", — йдеться у повідомленні.
Компанія-енергопостачальник закликала користувачів вмикати потужні електроприлади у денні години — від 10:00 до 16:00.
Нагадаємо, експерт Інституту енергетичної стратегії Юрій Корольчук попередив про можливі багатоденні відключення електроенергії. Їхня тривалість залежатиме від захисту електростанцій, ефективності ППО і погоди.
Читайте також:
- У Мережі повідомляють про перебої зі світлом у Києві: що про це відомо
- Чи будуть відключення світла взимку: експерт дав відповідь
- Осінь готує сюрприз: в Україні різко зміниться погода — огляд