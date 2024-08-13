Відключення світла в Україні 14 серпня: чи діятимуть графіки

Середа має минути без обмежень споживання електроенергії.
У середу, 14 серпня, графіки відключень світла не застосовуватимуться.
Про це повідомили в "Укренерго".
"Завтра, 14 серпня, застосування заходів обмеження споживання не прогнозується. При зміні ситуації про застосування відключень буде повідомлено додатково", – йдеться у повідомленні.
Компанія-енергопостачальник закликала українців протягом дня споживати електроенергію ощадливо та використовувати потужні електроприлади у денні години – від 11:00 до 15:00.
Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 13 серпня, російські окупанти атакували безпілотниками об’єкт енергетики у північному регіоні. Через влучання знеструмлювались промислові та побутові споживачі в окремих районах Чернігівської області.
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