Відключення світла в Україні 14 серпня: чи діятимуть графіки

У середу, 14 серпня, графіки відключень світла не застосовуватимуться.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Завтра, 14 серпня, застосування заходів обмеження споживання не прогнозується. При зміні ситуації про застосування відключень буде повідомлено додатково", – йдеться у повідомленні.

Компанія-енергопостачальник закликала українців протягом дня споживати електроенергію ощадливо та використовувати потужні електроприлади у денні години – від 11:00 до 15:00.

Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 13 серпня, російські окупанти атакували безпілотниками об’єкт енергетики у північному регіоні. Через влучання знеструмлювались промислові та побутові споживачі в окремих районах Чернігівської області.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.