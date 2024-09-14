Відключення світла в Україні 15 вересня: чи діятимуть обмеження споживання

У неділю відключень електрики не прогнозується.
У неділю, 15 вересня, відключень світла в Україні не прогнозуються.
Про це повідомляє "Укренерго".
"Завтра, 15 вересня, заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть", - йдеться в повідомленні.
В "Укренерго" зазначили, що потужними електроприладами можна користуватись протягом всієї доби.
Нагадаємо, ексголова "Укренерго" дав реалістичний прогноз, на скільки годин відключатимуть світло взимку. За словами Кудрицького, відключення будуть співставні з літніми обмеженнями під час спеки.
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