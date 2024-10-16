Відключення світла в Україні 17 жовтня: в "Укренерго" повідомили, чи діятимуть обмеження

За інформацією від "Укренерго", четвер пройде без обмежень споживання електроенергії.

У четвер, 17 жовтня, відключення світла в Україні не прогнозуються.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Завтра, у четвер, заходи обмеження споживання не плануються", — йдеться у повідомленні.

Компанія-енергопостачальник закликала користувачів вмикати потужні електроприлади у денні години — від 10:00 до 16:00.

Нагадаємо, зранку середи, 16 жовтня, місто Херсон повністю залишилось без електрики. Причини масштабного відключення світла наразі з'ясовують.

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