Відключення світла в Україні 17 жовтня: в "Укренерго" повідомили, чи діятимуть обмеження

За інформацією від "Укренерго", четвер пройде без обмежень споживання електроенергії.
У четвер, 17 жовтня, відключення світла в Україні не прогнозуються.
Про це повідомили в "Укренерго".
"Завтра, у четвер, заходи обмеження споживання не плануються", — йдеться у повідомленні.
Компанія-енергопостачальник закликала користувачів вмикати потужні електроприлади у денні години — від 10:00 до 16:00.
Нагадаємо, зранку середи, 16 жовтня, місто Херсон повністю залишилось без електрики. Причини масштабного відключення світла наразі з'ясовують.
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