Відключення світла в Україні 19 вересня: "Укренерго" повідомило про ситуацію в енергосистемі

Згідно з інформацією від "Укренерго", четвер має пройти без обмежень споживання електрики.
У четвер, 19 вересня, обмеження електропостачання в Україні не заплановані.
Про це повідомили в "Укренерго".
"Завтра, 19 вересня, заходи обмеження не прогнозуються. У вечірні години зберігається необхідність ощадливого споживання", - йдеться у повідомленні.
У компанії закликали українців не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у години пікових навантажень — від 16:00 до 22:00.
Нагадаємо, експерт назвав песимістичний сценарій відключень на зиму. Юрій Корольчук не виключає, що в разі припинення транзиту російського газу в січні-лютому Україна може зіткнутися з необхідністю запровадження графіків постачання газу.
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