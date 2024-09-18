Відключення світла в Україні 19 вересня: "Укренерго" повідомило про ситуацію в енергосистемі

Згідно з інформацією від "Укренерго", четвер має пройти без обмежень споживання електрики.

У четвер, 19 вересня, обмеження електропостачання в Україні не заплановані.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Завтра, 19 вересня, заходи обмеження не прогнозуються. У вечірні години зберігається необхідність ощадливого споживання", - йдеться у повідомленні.

У компанії закликали українців не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у години пікових навантажень — від 16:00 до 22:00.

Нагадаємо, експерт назвав песимістичний сценарій відключень на зиму. Юрій Корольчук не виключає, що в разі припинення транзиту російського газу в січні-лютому Україна може зіткнутися з необхідністю запровадження графіків постачання газу.

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