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Відключення світла в Україні 2 липня: "Укренерго" і ДТЕК повідомили про графіки

Відключення світла в Україні 2 липня: "Укренерго" і ДТЕК повідомили про графіки

Відключення світла в Україні / Фото: ТСН.ua

Ситуація ускладнилася через спеку.

У вівторок, 2 липня, в Україні будуть діяти упродовж доби відключення світла. Графіки розпочалися вже о 00:00.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго" і ДТЕК.

"Обленерго будуть задіювати три черги відключень одночасно упродовж всієї доби", - повідомили у компанії. 

 Причиною ускладнення ситуації в енергосистемі в НЕК називають значне зростання енергоспоживання через спеку.

 У ДТЕК, своєю чергою, інформують, що обмеження будуть застосовувати упродовж усієї доби в Києві, Київській, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській областях.

Графіки відключень за адресою можна подивитися на сайтах обленерго і ДТЕК.

Раніше в "Укренерго" відповіли, коли українцям очікувати полегшення ситуації з обмеженнями світла.

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