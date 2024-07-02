Відключення світла в Україні 2 липня: "Укренерго" і ДТЕК повідомили про графіки

Ситуація ускладнилася через спеку.
У вівторок, 2 липня, в Україні будуть діяти упродовж доби відключення світла. Графіки розпочалися вже о 00:00.
Про це повідомили в НЕК "Укренерго" і ДТЕК.
"Обленерго будуть задіювати три черги відключень одночасно упродовж всієї доби", - повідомили у компанії.
Причиною ускладнення ситуації в енергосистемі в НЕК називають значне зростання енергоспоживання через спеку.
У ДТЕК, своєю чергою, інформують, що обмеження будуть застосовувати упродовж усієї доби в Києві, Київській, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській областях.
Графіки відключень за адресою можна подивитися на сайтах обленерго і ДТЕК.
Раніше в "Укренерго" відповіли, коли українцям очікувати полегшення ситуації з обмеженнями світла.
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