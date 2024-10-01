Відключення світла в Україні 2 жовтня: в "Укренерго" повідомили, чи будуть діяти графіки

В "Укренерго" заспокоїли, що у середу відключень електропостачання не застосовуватимуть.

У середу, 2 жовтня, відключення світла в Україні не прогнозуються.

Про це повідомили в "Укренерго".

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"Завтра, у середу, заходи обмеження споживання не плануються. За можливості, просимо максимально перенести споживання на період активної роботи СЕС", — йдеться у повідомленні.

У компанії закликали українців користуватись потужними електроприладами у денні години — від 10:00 до 16:00.

Нагадаємо, за словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, Україні загрожує блекаут на 3-5 днів, якщо Росія виб’є бодай одну АЕС. Наслідки атаки на атомні станції можуть бути дуже болісними для українців.

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