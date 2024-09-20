Відключення світла в Україні 21 вересня: чи діятимуть обмеження електропостачання

У суботу відключень електрики не прогнозується.

У суботу, 21 вересня, відключень світла в Україні не передбачається.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Завтра, 21 вересня, заходи обмеження споживання не плануються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ЄС має намір покрити чверть енергетичних потреб України взимку. Голова Єврокомісії заявила, що партнери України мають зробити все можливе, щоб "зберегти світло" у країні.

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