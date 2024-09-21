Відключення світла в Україні 22 вересня: чи діятимуть обмеження споживання

У неділю обмежень електропостачання не передбачається.

У неділю, 22 вересня, відключень світла в Україні не прогнозується.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Завтра, 21 вересня, заходи обмеження споживання не плануються. У разі зміни ситуації – про це буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ситуація в енергетиці залишається непростою. Згідно з новим звітом ООН, через обстріли критичної інфраструктури з боку РФ Україну взимку можуть очікувати тривалі відключення світла до 18 годин щодоби.

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