Відключення світла в Україні 26 вересня: чи застосовуватимуть заходи обмеження

У четвер обмежень споживання електрики не передбачається.

У четвер, 26 вересня, відключень світла в Україні не прогнозуються.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Завтра, у четвер, заходи обмеження споживання не плануються. У разі зміни ситуації – про це буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський під час свого виступу на Генасамблеї ООН заявив, що через російські атаки по інфраструктурі мільйони українців можуть залишитися без тепла взимку. За словами президента, РФ знищила всю теплорозподільчу та теплогенераційну інфраструктуру України.

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