Відключення світла в Україні 28 вересня: в "Укренерго" повідомили, чи будуть обмеження

Згідно з інформацією від "Укренерго", субота має пройти без обмежень споживання електрики.

У суботу, 28 вересня, відключення світла в Україні не прогнозуються.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Завтра, у суботу, заходи обмеження споживання не плануються", — йдеться у повідомленні.

У компанії закликали українців користуватись потужними електроприладами у денні години — від 10:00 до 16:00.

Нагадаємо, експерт назвав умови, за яких взимку будуть відключення світла по 18 годин на добу. Керівник програми "Енергетика" Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп пояснив, як тривалість відключень залежатиме від погоди.

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