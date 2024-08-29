Відключення світла в Україні 30 серпня: "Укренерго" запровадило графіки

У п'ятницю, 30 серпня, в Україні запровадять ліміти на споживання електроенергії по всій країні. Тому обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомили в "Укренерго".

Зазначається, що заходи обмеження будуть застосовуватись протягом всієї доби на всій території України.

Компанія-енергопостачальник зазначила, що протягом доби буде діяти різна кількість черг відключень:

від 18:00 до 21:00 – три черги відключень;

відключень; від 6:00 до 9:00, від 14:00 до 18:00 та від 21:00 до 24:00 – дві черги відключень;

відключень; в інший час доби буде застосовуватись одна черга відключень.

В "Укренерго" додали, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни. У разі появи змін енергопостачальник повідомить про них додатково.

Нагадаємо, Росія здійснила масштабні атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури по всій Україні, спричинивши значні пошкодження систем передачі та розподілу електроенергії. Наслідки атак гірші, ніж очікувалось.

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