Відключення світла в Україні 30 вересня: в "Укренерго" повідомили про ситуацію в енергосистемі

За інформацією від "Укренерго", понеділок має пройти без обмежень споживання електрики.

У понеділок, 30 вересня, відключення світла не прогнозуються.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Завтра, у суботу, заходи обмеження споживання не плануються", — йдеться у повідомленні.

У компанії закликали українців користуватись потужними електроприладами у денні години — від 10:00 до 16:00.

Нагадаємо, західні ЗМІ прогнозують, що ця зима стане найгіршою в сучасній історії України. Російські удари по енергетичному сектору глибоко вплинуть на й без того підірваний моральний стан українців та позначаться на забезпеченні українських військ на передовій.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.