Відключення світла в Україні 30 вересня: в "Укренерго" повідомили про ситуацію в енергосистемі

За інформацією від "Укренерго", понеділок має пройти без обмежень споживання електрики.
У понеділок, 30 вересня, відключення світла не прогнозуються.
Про це повідомили в "Укренерго".
"Завтра, у суботу, заходи обмеження споживання не плануються", — йдеться у повідомленні.
У компанії закликали українців користуватись потужними електроприладами у денні години — від 10:00 до 16:00.
Нагадаємо, західні ЗМІ прогнозують, що ця зима стане найгіршою в сучасній історії України. Російські удари по енергетичному сектору глибоко вплинуть на й без того підірваний моральний стан українців та позначаться на забезпеченні українських військ на передовій.
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