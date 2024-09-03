Відключення світла в Україні 4 вересня: "Укренерго" запровадило графіки

У середу, 4 вересня, в Україні запровадять ліміти на споживання електроенергії по всій країні. Тому обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла протягом всієї доби.

Про це повідомили в "Укренерго".

Компанія-енергопостачальник зазначила, що протягом доби буде діяти різна кількість черг відключень:

00:00 – 05:00 – одна черга відключень;

відключень; 05:00 – 11:00 – дві черги відключень;

відключень; 11:00 – 15:00 – одна черга відключень;

відключень; 15:00 – 24:00 – дві черги відключень.

В "Укренерго" додали, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни. У разі появи змін енергопостачальник повідомить про них додатково.

Нагадаємо, енергетичний експерт зробив прогноз, якими будуть відключення світла найближчим часом. Андрій Закревський вважає, що за відсутності обстрілів про відключення світла забути однаково не вдасться.

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